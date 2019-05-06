Скоростные чихуахуа: большой собачий забег

Этот день отмечают в Мексике и США. Четвероногих специально готовят к забегу их владельцы. Собаки не только соревновались, но и демонстрировали свои наряды.
Восьмой ежегодный забег чихуахуа прошел в Вашингтоне в честь мексиканского праздника Синко де Майо.
Этот день отмечают в Мексике и США. Четвероногих специально готовят к забегу их владельцы. Собаки не только соревновались, но и демонстрировали свои наряды.
Гонки на газонокосилках прошли в Великобритании. В соревнованиях приняли участие 45 машин.
Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
По оценкам экспертов, "Фани" стал одним из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.
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О том, почему сухумские таксисты собрались у Министерства по налогам и сборам Абхазии в понедельник 6 мая, что они обсудили с министром и о чем удалось договориться, читайте в материале Sputnik.
Катастрофа, произошедшая 5 мая в аэропорту Шереметьево, унесла жизни больше половины пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск. В списке погибших — 41 человек.
Командно-штабные учения оборонных ведомств Абхазии и российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) завершились 27 апреля.