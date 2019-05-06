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Скоростные чихуахуа: большой собачий забег

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Восьмой ежегодный забег чихуахуа прошел в Вашингтоне в честь мексиканского праздника Синко де Майо.

Этот день отмечают в Мексике и США. Четвероногих специально готовят к забегу их владельцы. Собаки не только соревновались, но и демонстрировали свои наряды.



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