Впечатляюще: на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

Тысячи военнослужащих и единиц бронетехники приняли участие в генеральной репетиции парада ко Дню Победы на Красной площади в Москве во вторник.

В репетиции принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. Он поприветствовал войска в автомобиле нового российского бренда – Аурус Сенат. Российский автомобиль представительского класса был специально стилизован для участия в военных парадах.

После приветствия Сергея Шойгу, отдельные дивизии российских вооруженных сил прошли маршем по площади. За ними следовали колонны тяжелого вооружения. Репетиция закончилась воздушным парадом российских ВВС.

Более 13 600 военнослужащих, 130 единиц военной техники и 74 самолета примут участие в параде ко Дню Победы.

Мероприятия в память о Второй Мировой войне пройдут в России и по всему миру по случаю годовщины капитуляции нацистской Германии перед силами антигитлеровской коалиции в 1945 году.