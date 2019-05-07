Накануне Победы: как прошла акция "Георгиевская ленточка" в Сухуме

Участники акции ученики девятого класса Горской сухумской школы №10 раздали георгиевские ленты на набережной Махаджиров в Сухуме. Жители и гости столицы отметили, что подобные акции – дань уважения воинам, отдавшим свои жизни за свободу нынешнего поколения.

"В нашей семье воевал дедушка. Помню, в детстве он очень много и очень трепетно об этом рассказывал, этот праздник ассоциируется у меня именно с ним. Думаю, подрастающее поколение не должно забывать подвиги наших воинов", - отметила гостья столицы Ирина.

Акция продолжилась у Красного моста. К школьникам присоединились участники "Школы молодого лидера", сотрудники представительства Россотрудничества в Абхазии и ГАИ Министерства внутренних дел Абхазии. Георгиевские ленты раздали автомобилистам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акцию "Георгиевская ленточка" провел Sputnik в Сухуме

" Сегодня мы не только поздравили водителей с наступающим праздником. Этой акцией мы хотим показать им, что надо соблюдать правила дорожного поведения для общей безопасности", - сказал участник "Школы молодого лидера" Артур Виталиев.

За четыре часа акции участники раздали жителям столицы более 700 георгиевских лент.

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые провел акцию "Георгиевская ленточка" в 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для миллионов людей Георгиевская ленточка стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 Мая стало традицией.