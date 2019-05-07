Генеральный прогон: как проходила последняя репетиция перед парадом Победы в Сухуме

В параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов примут участие подразделения Министерства обороны Абхазии, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Генеральная репетиция парада Победы, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме во вторник 7 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук При параде: генеральная репетиция марша Победы прошла в Сухуме

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2019 года в Сухуме у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.

Возложение к памятнику Неизвестному солдату начнется в 11 часов утра 9 мая, после будет митинг. В 12:30 состоится торжественный военный парад.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.