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Мемориал "Могила Неизвестного солдата": 52-летняя история памятника

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© Видео РИА Новости

Мемориал "Могила Неизвестного солдата" был открыт 8 мая 1967 года.

8 мая 1967 года из Ленинграда в Москву на бронетранспортере был доставлен Вечный огонь.

Во время масштабной реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.

Теги:
Великая Отечественная война (1941-1945)


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