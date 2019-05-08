Мемориал "Могила Неизвестного солдата": 52-летняя история памятника

Мемориал "Могила Неизвестного солдата" был открыт 8 мая 1967 года.

8 мая 1967 года из Ленинграда в Москву на бронетранспортере был доставлен Вечный огонь.

Во время масштабной реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.