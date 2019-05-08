Мемориал "Могила Неизвестного солдата": 52-летняя история памятника

8 мая 1967 года из Ленинграда в Москву на бронетранспортере был доставлен Вечный огонь.
Во время масштабной реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.
Мемориал "Могила Неизвестного солдата" был открыт 8 мая 1967 года.
8 мая 1967 года из Ленинграда в Москву на бронетранспортере был доставлен Вечный огонь.
Во время масштабной реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.
В Ферганской области Узбекистана с 2015 года разводят страусов, первых из которых привезли из самой Африки.
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне.
Акция информационного агентства Sputnik Абхазия "Георгиевская ленточка" прошла в Сухуме 7 мая.
В параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов примут участие подразделения Министерства обороны Абхазии, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 мая в селе Дурипш открылись конноспортивные соревнования, на которые приехали конники из близлежащих сел Лыхны, Джирхуа, Ачандара, Аацы, Куланырхуа.
Заседание постоянно действующей в Кабмине Абхазии комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий состоялось в среду 8 мая.
О том, как в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и о чем бывшие фронтовики вспоминают накануне праздника, читайте в материале Sputnik.