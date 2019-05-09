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Марш и "Бессмертный полк" в Сухуме : 74-я годовщина Победы

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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Акоп Кущян

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Сухуме в четверг 9 мая.

Празднование Дня победы в Великой Отечественной войне в Сухуме началось с возложения цветов у памятника Неизвестному солдату.

Акция Бессмертный полк
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Бессмертный полк" в Сухуме: взгляд изнутри

Тысячи жителей и гостей столицы пришли к мемориалу, чтобы почтить память героев. Были среди них и ветераны. Многие ветераны пришли в сопровождении своих родственников.

Любое празднование Дня Победы немыслимо без парада. Несмотря на то, что в этом году марш проходил без военной техники, он привлек большое внимание зрителей.

В этом году в параде прошли 11 пеших колонн, всего в мероприятии было задействовано около 400 военнослужащих.

Торжественным маршем под музыку сводного оркестра Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы прошли подразделения Министерства обороны республики, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Командовал парадом первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба.

Для родственников погибших во время Великой Отечественной войны уже стало привычным участие в акции "Бессмертный полк". В этом году акция впервые прошла не только на Набережной Диоскуров, но и по улицам столицы Абхазии.

Шествие "Бессмертного полка" в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовало в Сухуме, в нем приняли участие около тысячи человек, которые пронесли фотографии своих родных, участвовавших в войне.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)


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