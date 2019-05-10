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"Бессмертный полк" прошел по миру

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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (39)
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Более полутысячи городов в 115 странах мира провели акцию "Бессмертный полк", которая стартовала еще 4 мая.

По данным руководителя исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артема Хуторского, первые шествия прошли в Торонто (5 тысяч участников) и Нью-Йорке (2 тысячи участников). Затем колонны "Бессмертного полка" прошли по пяти городам Аргентины, 11 городам Франции, 10 городам США и более 50 городам Болгарии. В Риге шествие впервые собрало 20 тысяч участников. В израильском Ашдоде, где еще несколько дней назад звучали сирены воздушной тревоги и взрывались запущенные из Сектора Газа ракеты, люди также вышли на шествие на улицы города.

Также он рассказал, что в Сербии в акции приняли участие более 10 тысяч человек, в Казахстане - 25 тысяч, в Молдове - 60 тысяч, и более трех тысяч – в Берлине.

В Сухуме в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 1000 человек.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (39)

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