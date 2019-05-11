От забега до заезда: как прошли соревнования "Ochamchira Run-2019"

11 мая в Очамчыре прошли соревнования по забегу и дуатлону "Ochamchira run".

В соревнованиях по бегу и дуатлону "Ochamchira run", приуроченному ко Дню победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 500 профессиональных спортсменов и просто любителей из Абхазии и России.

На набережной Очамчыры разбили две площадки: одну для бега, другую велозаезда.

Всего на "Ochamchira run 2019" четыре дисциплины: бег на дистанциях от одного до 10 километров, велозаезд, дуатлон и "Веселый старт" - для самых юных любителей спорта.

Соревнования начались с детских дистанций на один и два с половиной километра. Затем следовали взрослые забеги на дистанции пять и десять километров, а также дуатлон.

Все участники соревнований по забегу и дуатлону "Ochamchira run 2019" были награждены памятными медалями.