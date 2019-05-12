Более века на дне: в Черном море идут поиски картин Айвазовского

Пароход "Генерал Коцебу" с десятью картинами, среди которых возможно есть работы Айвазовского, был найден на дне Чернрго моря в июне 2018 года.

Поиски картин проходили на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут у западного побережья Крымского полуострова.

Ввиду высокой вероятности повреждения картин, в данный момент, работы по подъему артефактов на поверхность приостановлены.

Пароход "Генерал Коцебу" разбился в 1895 году после столкновения с кораблем Черноморского флота "Пендераклия".

"Генерал Коцебу" стал известен благодаря тому, что стал первым российским пароходом, прошедшим Суэцкий канал в 1869 году с делегацией России, в состав которой входил известный художник Иван Айвазовский.