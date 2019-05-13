Желание жить: как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке

Касим Алькадим родом из Ирака, из города Кербела. Несколько лет назад потерял левую ногу, наступив на противопехотную мину. К сожалению, обычная история для воюющей страны. Настолько обычная, что он даже не сразу кинулся к родителям. Боялся, что они слишком расстроятся. Лишь через несколько часов объявился дома. С оторванной ногой. По прошествии многих лет его отец Мохаммед Алькадим рассказывает об этом спокойно. Даже улыбается.
Фотограф Тайсир Мехди сделал снимок Касима, играющего с пацанами в футбол, и этот кадр под названием "Желание жить" выиграл конкурс имени Андрея Стенина в номинации "Спорт". По словам Тайсира, это не было случайной удачей фотографа.
На день рождения мальчик получил подарок, о котором мечтал всю жизнь – побывал на настоящем футбольном матче.