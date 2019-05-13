Желание жить: как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке

Юный житель Ирака Касим Алькадим, оставшийся без одной ноги, прославился на весь мир благодаря одной фотографии.

Касим Алькадим родом из Ирака, из города Кербела. Несколько лет назад потерял левую ногу, наступив на противопехотную мину. К сожалению, обычная история для воюющей страны. Настолько обычная, что он даже не сразу кинулся к родителям. Боялся, что они слишком расстроятся. Лишь через несколько часов объявился дома. С оторванной ногой. По прошествии многих лет его отец Мохаммед Алькадим рассказывает об этом спокойно. Даже улыбается.

Фотограф Тайсир Мехди сделал снимок Касима, играющего с пацанами в футбол, и этот кадр под названием "Желание жить" выиграл конкурс имени Андрея Стенина в номинации "Спорт". По словам Тайсира, это не было случайной удачей фотографа.

На день рождения мальчик получил подарок, о котором мечтал всю жизнь – побывал на настоящем футбольном матче.