19:50 13 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.47
  • EUR73.52
Поиск
Видео

Желание жить: как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке

Получить короткую ссылку
5 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© RUPTLY.

Юный житель Ирака Касим Алькадим, оставшийся без одной ноги, прославился на весь мир благодаря одной фотографии.

Касим Алькадим родом из Ирака, из города Кербела. Несколько лет назад потерял левую ногу, наступив на противопехотную мину. К сожалению, обычная история для воюющей страны. Настолько обычная, что он даже не сразу кинулся к родителям. Боялся, что они слишком расстроятся. Лишь через несколько часов объявился дома. С оторванной ногой. По прошествии многих лет его отец Мохаммед Алькадим рассказывает об этом спокойно. Даже улыбается.

Фотограф Тайсир Мехди  сделал снимок Касима, играющего с пацанами в футбол, и этот кадр под названием "Желание жить" выиграл конкурс имени Андрея Стенина в номинации "Спорт". По словам Тайсира, это не было случайной удачей фотографа.

На день рождения мальчик получил подарок, о котором мечтал всю жизнь – побывал на настоящем футбольном матче.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие аэропорты 2019 года по версии AirHelp
Как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке
Желание жить: как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке
Черноморский флот России
Черноморский флот России

Соцсети

Sputnikabkhazia