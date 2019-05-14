Первый сказал: Владислав Ардзинба об Абхазии и о себе

Доктор исторических наук, видный абхазский и советский ученый, директор Абхазского научно-исследовательского института, автор более 40 научных работ, специалист по истории древних народов Малой Азии Владислав Ардзинба в 1990 году был избран председателем Верховного Совета Абхазии.

В 1992 году во время Отечественной войны народа Абхазии он возглавил национально-освободительную борьбу и принес победу и независимость своему народу.

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба Первый президент

В годы войны Ардзинба пытался всеми способами донести до мировой общественности о реальной ситуации в Абхазии. В интервью журналистам президент неоднократно подчеркивал, что то, что происходит в Абхазии, – это попытка сломить волю народа и дискредитировать права абхазов на национальное самоопределение.

"Никто не сумеет нас сломить на своей земле. Мы живем здесь тысячелетиями и не один враг уже приходил на нашу землю и пытался истребить, но ничего из этого не вышло. Мы всегда выходим из самых сложных ситуаций с честью и достоинством", – подчеркнул он.

Не раз Ардзинба признавался журналистам, что сожалеет о том, что политическая жизнь и обязанности президента заставили его отложить науку на второй план.

"Мое любимое занятие – наука. Я чувствую большую боль от того, что я много лет учился чему-то и после этого вынужден был в силу обстоятельств бросить все это. Я никогда не готовил себя к политической карьере", - признался он.

Большие надежды на развитие послевоенной Абхазии Ардзинба возлагал на молодое поколение. На одной из встреч с абхазскими школьниками и студентами он отметил важность получения образования.

"Мы небольшой по численности народ, но если мы будем учиться, то у нас будет много достойных людей, и мы сможем достойно представлять свою Родину", - объяснил президент.

3 октября 1999 года Владислав Ардзинба был всенародно переизбран на второй президентский срок.

"Я чувствую на себе очень большую ношу. Ту, которую я нес до войны, во время и после войны. Но ради того, что уже сделано, необходимо еще поработать", - сказал он.

4 марта 2010 года первый президент Абхазии Владислав Ардзинба ушел из жизни.