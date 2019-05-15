Под охраной: шесть истребителей Су-57 сопроводили самолет Путина

Новейшие истребители поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова.

Владимир Путин прибыл в Астраханскую область в рамках сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК, сообщает РИА Новости.

Путин посетил Государственный летно-испытательный центр Минобороны России. Главе государства показали истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", новейшие беспилотники, радиолокационные и зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь", "Тор-М2" и "Бук-М3", а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и представители оборонно-промышленного комплекса.

После осмотра новейших и перспективных радиолокационных и огневых средств ПВО президент кратко пообщался с летчиками Су-57, сопровождавшими "борт номер один".