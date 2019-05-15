Мусор везде: на дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет

Американский исследователь Виктор Весково установил рекорд по одиночному погружению, опустившись на дно самой глубокой впадины Мирового океана, Бездны Челленджера.

Исследователь Виктор Весково опустился на дно бездны Челленджера — самой глубокой части Марианской впадины — до отметки 10 928 метров, сообщает RT.

Во время погружения Виктор Весково обнаружил четыре ранее не известных вида ракообразных и встретил уже известных морских обитателей.

Но больше всего участников экспедиции поразил пластиковый пакет и обертки от конфет, которые они нашли в одной из самых потаенных точек Земли.

Подводная лодка Весково DSV Limiting Factor за 3,5-4 часа достигла глубины в 10,927 тысячи метра. По его словам, на дне Мирового океана холодно, тихо и "очень умиротворенно".