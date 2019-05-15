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Мусор везде: на дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет

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Американский исследователь Виктор Весково установил рекорд по одиночному погружению, опустившись на дно самой глубокой впадины Мирового океана, Бездны Челленджера.

Исследователь Виктор Весково опустился на дно бездны Челленджера — самой глубокой части Марианской впадины — до отметки 10 928 метров, сообщает RT.

Во время погружения Виктор Весково обнаружил четыре ранее не известных вида ракообразных и встретил уже известных морских обитателей.

Но больше всего участников экспедиции поразил пластиковый пакет и обертки от конфет, которые они нашли в одной из самых потаенных точек Земли.

Подводная лодка Весково DSV Limiting Factor за 3,5-4 часа достигла глубины в 10,927 тысячи метра. По его словам, на дне Мирового океана холодно, тихо и "очень умиротворенно".

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