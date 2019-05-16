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Взять высоту: в Минске выставка вооружений MILEX открылась реконструкцией боев

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Торжественная церемония открытия международной выставки вооружений MILEX 2019 состоялась под Минском в мемориальном комплексе "Линия Сталина" в среду 15 мая.

На открытии MILEX в мемориальном комплексе "Линия Сталина" зрители увидели, как советские солдаты в 1944 году штурмовали высоту, занятую нацистами. Это был один из эпизодов битвы за освобождение Беларусии.

Напомним, что советская дивизия освободила в итоге город Рогачев. Операция прошла так успешно, что это подразделение назвали в честь города. Сейчас 120-я гвардейская Рогачевская дивизия дислоцируется в Уручье в белорусской столице.

Как воевали в годы Великой Отечественной войны, смотрите на видео Sputnik Беларусь.

Теги:
Великая Отечественная война (1941-1945), реконструкция, Белоруссия


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