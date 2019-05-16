Хорошо сидим: в США мойщики окон застряли на раскачивающемся подъемнике

В штате Оклахома в США на вершине небоскреба вышел из строя подъемник, в люльке которого находились двое мойщиков окон, передает RT.
Рабочих спасли пожарные.
На уровне 50-го этажа из-за сильного ветра подъемник раскачивался в разные стороны.
В штате Оклахома в США на вершине небоскреба вышел из строя подъемник, в люльке которого находились двое мойщиков окон, передает RT.
Рабочих спасли пожарные.
Торжественная церемония открытия международной выставки вооружений MILEX 2019 состоялась под Минском на "Линии Сталина" в среду 15 мая.
Американский исследователь Виктор Весково установил рекорд по одиночному погружению, опустившись на дно самой глубокой впадины Мирового океана, Бездны Челленджера.
Активисты и журналисты принимают участие в митинге в поддержку журналиста Кирилла Вышинского возле посольства Украины в Москве.
Новейшие истребители поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова.
Форум независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость" проходит 14-16 мая в Сочи.
О том, по каким критериям родители первоклассников выбирают школу, на что они готовы, чтобы попасть к опытному педагогу и почему в одном классе обучаются более 40 детей, читайте в материале Sputnik.
Американские сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин представили на рассмотрение Комитета по энергетике и торговле сената США законопроект о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2".