15:45 16 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.56
  • EUR72.37
Поиск
Видео

Хорошо сидим: в США мойщики окон застряли на раскачивающемся подъемнике

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео RT

На уровне 50-го этажа из-за сильного ветра подъемник раскачивался в разные стороны.

В штате Оклахома в США на вершине небоскреба вышел из строя подъемник, в люльке которого находились двое мойщиков окон, передает RT.

Рабочих спасли пожарные.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Волю Вышинскому!": акция поддержки руководителя РИА Новости Украина прошла в Москве
Хорошо сидим: в США мойщики окон застряли на раскачивающемся подъемнике
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia