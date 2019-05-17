Задержание в Москве спонсора ИГ*, перечислившего 50 миллионов рублей террористам

Сотрудники ФСБ задержали в Москве предполагаемого спонсора запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство".

В Москве задержали уроженца Северной Осетии, который с 2015 года перечислил более 50 миллионов рублей на банковские карты террористов в Сирии, сообщили в ФСБ.

Имя задержанного — Гуев Георгий Русланович. Следствие считает, что боевики, которым он помогал, воюют на территории арабской республики в составе организации "Исламское государство"*.

Также, по версии ФСБ, Гуев пересылал деньги основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву (позывной "Абу Умар Саситлинский"), который объявлен в розыск за терроризм.

В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также решится вопрос о мере пресечения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Видео операции по задержанию было опубликовано Центром общественных связей ФСБ.

*Запрещенная на территории России