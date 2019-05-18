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Самая знаменитая кошка: умерла Грампи - героиня мемов

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RUPTLY/Associated Press

Популярная в Сети кошка по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat) умерла в возрасте семи лет.

"Сердитый кот" проснулся популярным в сентябре 2012 года, когда пользователь Каталиадис выложил в блоги Reddit фотографии своей кошки с весьма неординарной внешностью.

Животное выглядело так, будто всегда чем-то недовольно, пользователи были уверены, что это результат фотошопа. Все сомнения блогеров исчезли, когда хозяин выложил видео на Youtube.

Кошка получила прозвище Grumpy Cat ("сердитый" или "сварливый") и быстро стала героем всевозможных мемов.

Настоящее имя животного — Соус Тартар (Tardar Sauce), или сокращенно Тард. Причиной необычного внешнего вида стал ген карликовости, хотя родители Тард — самые обыкновенные кошки.



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