Мамзыщха в дыму: кадры с аэросъемки

На горе Мамзыщха уже шестой день горит подлесок.

Как сообщил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии по Гагрскому району Амиран Пачулия, большой очаг пожара на горе был локализован 17 мая. Но на сегодняшний день остаются еще два очага возгорания. Это труднодоступные места, куда не может пробраться пожарно-спасательная техника.

"Площадь возгорания сейчас остается небольшая. Но это труднодоступная территория. В целом, все под контролем. Горит только подлесок, сами деревья не горят. Угрозы распространения пожара с горы Мамзыщха на близлежащие населенные пункты нет", – прокомментировал Пачулия.

Тушением пожара занимаются работники Гагрского лесного хозяйства и пожарно-спасательный отряд МЧС Абхазии по Гагрскому району. В Гагрском лесхозе называют причиной возгорания человеческий фактор.

По сообщению МЧС Абхазии, возгорание на горе Мамзыщха было замечено в понедельник 13 мая.

Это не первый случай возгорания на горе Мамзыщха в текущем году. Еще 7 апреля пожар охватил склон горы. В тот же день министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния произвел осмотр территории на вертолете. Спасатели приступили к тушению пожара с помощью специально оборудованного вертолета Ми-2. Локализовать пожар смогли 9 апреля.