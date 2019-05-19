Было не до сна: как прошла "Ночь в музее" в Сухуме

Акция "Ночь в музее" в пятый раз прошла в Сухуме в субботу 18 мая.

Акция "Ночь в музее" прошла в Абхазском государственном музее, Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа, Музее Боевой Славы и музее Истории зарубежных абхазов.

Первым для гостей двери распахнул Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Организаторы подготовили экспозиционные стенды, посвященные тылу, разведке и контрразведке Абхазской армии. В ночной программе были и конкурсы на знание истории Абхазии, лучшее исполнение национальных танцев, чтение стихотворений на абхазском языке и исполнение песен.

В 18:00 эстафету перенял Литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Гулиа. Посетители встретились с абхазским поэтом Терентом Чания, который не только зачитал свои стихотворения, но и беседовал, и отвечал на вопросы слушателей.

"Ночь" в Абхазском государственном музее наступил в 19:00. Организаторы подготовили несколько новых экспозиций. В начале вечера посетителям представили выставку "Озеро Рица". Во втором зале отдел современной истории Абхазии подготовил выставку "История Абхазии в XIX – начале ХХ веков".