Самые длинные в мире: чемпионат бород и усов прошел в Бельгии

Популярность чемпионата неуклонно растет, а число принимающих в нем участие бородачей медленно, но неуклонно увеличивается.
Чемпионат проходил в трех категориях: усы, короткие и длинные бороды.
Мировой чемпионат на лучшие усы и бороды проводится с 1990 года.
Популярность чемпионата неуклонно растет, а число принимающих в нем участие бородачей медленно, но неуклонно увеличивается.
Чемпионат проходил в трех категориях: усы, короткие и длинные бороды.
Полуфинал нового сезона международного конкурса "Ты супер! Суперсезон", в котором принимает участие победительница первого сезона Валерия Адлейба, прошел в воскресенье 19 мая.
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Акция "Ночь в музее" в пятый раз прошла в Сухуме в субботу 18 мая.
В митинге в поддержку переноса президентских выборов участвуют несколько сотен человек.
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С требованием о переносе выборов президента Абхазии у здания Парламента - Народного Собрания республики собралось несколько сотен человек в понедельник 20 мая.