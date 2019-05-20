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Самые длинные в мире: чемпионат бород и усов прошел в Бельгии

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Мировой чемпионат на лучшие усы и бороды проводится с 1990 года.

Популярность чемпионата неуклонно растет, а число принимающих в нем участие бородачей медленно, но неуклонно увеличивается.

Чемпионат проходил в трех категориях: усы, короткие и длинные бороды.



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