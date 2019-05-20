Самые длинные в мире: чемпионат бород и усов прошел в Бельгии

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Парламент поставит на голосование вопрос о переносе выборов президента Абхазии В митинге в поддержку переноса президентских выборов участвуют несколько сотен человек. 1421

Песков отреагировал на "российский скандал" в Австрии Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ранее заявил, что скандал вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе является результатом европейских внутриполитических интриг с целью развязывания русофобской политики. 16