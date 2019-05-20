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Парадным строем: Балтийский флот России отметил 316-ую годовщину создания

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© Видео RUPTLY

В честь праздника в Балтийске состоялся парад войск гарнизона, а также была устроена выставка образцов вооружения и военной техники

Старейший флотов России, Балтийский, отметил годовщину своего создания.

На кадрах можно увидеть, как отпраздновали памятную дату на главной военно-морской базе в Калининградской области в Балтийске.

© Sputnik / Александр Подгорчук
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В честь годовщины прошел парад войск гарнизона. Также была устроена выставка, на которой представили образцы вооружения и военной техники, в том числе современные средства противовоздушной обороны, такие как зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Балтийский флот был основан 316 лет назад — 18 мая 1703 года. Дата его создания связана с первой боевой победой, когда российская флотилия под командованием Петра Первого захватила в устье Невы два шведских военных корабля.

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Теги:
Балтийский флот ВМФ России


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