Лавров предложил начать мир на Донбассе с обмена всех на всех

Стремление президента Украины Владимира Зеленского устранить попытки расколоть украинское общество по языковому признаку должно распространяться и на религиозную сферу, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Свою позицию глава внешнеполитического ведомства высказал во время приема в МИД РФ по случаю православной Пасхи в понедельник.

"Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения Минских договоренностей по преодолению внутриукраинского конфликта", – заявил Лавров, предложив ранее присягнувшему президенту Украины начать реализацию Минских договоренностей с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, отметил, что прошедшие выборы президента Украины показали отрицательное отношение украинских граждан "к спекуляции религиозным фактором в политических целях".

"Захваты храмов и незаконная ликвидация религиозных общин несколько затихли по окончании выборов, что еще раз указывает на искусственность этого процесса, который инспирировался предыдущей властью", – сказал патриарх.

Глава Русской Православной Церкви пожелал Владимиру Зеленскому не повторять ошибок своих предшественников и успехов в объединении и примирении украинского народа.