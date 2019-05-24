Тихо, идет обследование: диспансеризацию проходят в Сухуме

Диспансеризация проходит в Республиканской больнице в Сухуме с 21 по 27 мая.

За три дня диспансеризацию в Сухуме прошли около одной тысячи взрослых пациентов и более двухсот детей. По словам медиков ФМБА России, взрослое население столицы чаще всего обращаются к кардиологам, урологам, окулистам.

© Sputnik / Томас Тхайцук В очереди за здоровьем: как проходит диспансеризация в Сухуме

Среди детей преобладают патология сердечно-сосудистой системы в виде аритмии и нарушения проводимости. В виду сезонности, у многих детей выявили аллергический ринит и конъюнктивит.

В столице Абхазии диспансеризация проходит с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.

Минздрав информирует, что граждане Абхазии, которые не успеют пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года.