22:42 24 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.61
  • EUR72.32
Поиск
Видео

Тихо, идет обследование: диспансеризацию проходят в Сухуме

Получить короткую ссылку
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik

Диспансеризация проходит в Республиканской больнице в Сухуме с 21 по 27 мая.

За три дня диспансеризацию в Сухуме прошли около одной тысячи взрослых пациентов и более двухсот детей. По словам медиков ФМБА России, взрослое население столицы чаще всего обращаются к кардиологам, урологам, окулистам.

© Sputnik / Томас Тхайцук
В очереди за здоровьем: как проходит диспансеризация в Сухуме

Среди детей преобладают патология сердечно-сосудистой системы в виде аритмии и нарушения проводимости. В виду сезонности, у многих детей выявили аллергический ринит и конъюнктивит.

В столице Абхазии диспансеризация проходит с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.

Минздрав информирует, что граждане Абхазии, которые не успеют пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года.

По теме

Захарова: плюс диспансеризации в Абхазии - возможность лечиться в России
Тужба о диспансеризации в Сухумском районе: протолкнуться невозможно
Диспансеризация детского населения в Сухуме пройдет на базе детской поликлиники
Теги:
диспансеризация


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Школа, прощай!": праздник последнего звонка в Абхазии
Тихо, идет обследование: диспансеризацию проходят в Сухуме
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию

Соцсети

Sputnikabkhazia