Новая жизнь для выживших: как в Ираке помогают сбежавшим от террористов женщинам

В Ираке этим женщинам удалось сбежать от террористов. Большинство из них потеряли свои семьи и лишились средств к существованию.
В реабилитационном центре женщин, которые сумели сбежать от террористов, обучают новым профессиям и помогают побороть тот ужас, через который они прошли.
В Ираке этим женщинам удалось сбежать от террористов. Большинство из них потеряли свои семьи и лишились средств к существованию.
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