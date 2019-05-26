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Новая жизнь для выживших: как в Ираке помогают сбежавшим от террористов женщинам

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В реабилитационном центре женщин, которые сумели сбежать от террористов, обучают новым профессиям и помогают побороть тот ужас, через который они прошли.

В Ираке этим женщинам удалось сбежать от террористов. Большинство из них потеряли свои семьи и лишились средств к существованию.



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