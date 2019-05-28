Журналист, а не Джеймс Бонд: шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Вильнюсе

По прилету Марата Касема ждал пятичасовой допрос, по итогам которого ему было передано решение о запрете на въезд в Литву в течение пяти лет. Марат Касем является гражданином Латвии.

"В 10 утра я начал проходить паспортный контроль, и только сейчас, в 16:00 – спустя шесть часов меня выпустили для того, чтобы я вылетел. Был долгий разговор. У меня отобрали телефон. Когда я его получил, я видел, что там открыто очень много окон. Были открыты, в частности, галерея с моими личными фотографиями, все документы Word, полностью переворошили все содержимое. Потом, впоследствии, мне вручили бумагу, в которой написано, по какой причине меня не пустили", – сказал Касем.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

В минувшее воскресенье в странах ЕС, в том числе и Литве, завершились выборы в Европарламент. Освещению выборов Sputnik Литва уделял большое внимание, как и другому крупному внутриполитическому событию - второму туру президентских выборов. По итогу победу одержал экономист Гинтас Науседа, занимавший в рамках предвыборной гонки достаточно сдержанную позицию и говоривший о необходимости диалога с Россией, а также подчеркивавший, что он отличается от действующего президента Литвы Дали Грибаускайте.