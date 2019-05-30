14:09 30 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.06
  • EUR72.42
Поиск
Видео

Работа со "вкусом": чем и как торгуют на рынке в Гагре

Получить короткую ссылку
Темы:
"Дежурный по району" (44)
22 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik

Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали на гагрском рынке и узнали о том, как там обстоят дела с торговлей, какую продукцию предпочитают туристы и есть ли спрос на обувь.

Продавцы гагрского рынка с нетерпением ждут летне-курортного сезона. Они жалуются, что торговля зимой слабая, так как туристов нет и население города небольшое.  

Лика Тания торгует сырами собственного изготовления. На прилавке у нее всегда свежая продукция. Первый сыр у нее стоит 350 рублей, а сулугун - 450 рублей. Спрос есть, отметила Лика. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Предвкушение сезона: какие настроения царят на рынке Гагры

Ее товаром заинтересовались редкие в это время года отдыхающие из Краснодарского края и Казахстана Лилия и Александр. Они пришли на рынок закупиться перед отъездом. Туристы рассказали, что приезжают в Гагру уже не первый раз и городской рынок им хорошо знаком.

Курортники сказали, что при покупке они руководствуются одним главным критерием – должно быть сделано в Абхазии. Это правило распространяется и на сувениры.

На одном этаже с "едой" расположился и обувной магазин. Продавец Анжела тоже жалуется на слабую торговлю и на длинный список должников, хотя самая дорогая пара обуви здесь стоит две тысячи рублей.

Темы:
"Дежурный по району" (44)

По теме

Самый восточный базар Абхазии: как работает рынок в Гале
Рынок трудов: как проходит базарный день в Ткуарчале
Теги:
рынок


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Двадцать мгновений весны: Абхазия в объективе Sputnik
Работа со "вкусом": чем и как торгуют на рынке в Гагре
ConIFA 2019: расписание матчей
Чемпионат Европы ConIFА-2019 в Степанакерте: календарь игр

Соцсети

Sputnikabkhazia