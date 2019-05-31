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Собакомобиль на выезде: как в Буэнос-Айресе выгуливают животных

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© RUPTLY.

Революцию в деле выгула собак свершил житель Буэнос-Айреса Диего Поусо.

Житель Буэнос-Айреса подрабатывает выгулом собак. Он создал четырехколесный электромобиль для одновременного выгула дюжины собак.



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