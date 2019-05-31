Собакомобиль на выезде: как в Буэнос-Айресе выгуливают животных

Житель Буэнос-Айреса подрабатывает выгулом собак. Он создал четырехколесный электромобиль для одновременного выгула дюжины собак.
Революцию в деле выгула собак свершил житель Буэнос-Айреса Диего Поусо.
Житель Буэнос-Айреса подрабатывает выгулом собак. Он создал четырехколесный электромобиль для одновременного выгула дюжины собак.
К Международному дню защиты детей Информационное агентство Sputnik Абхазия совместно с благотворительным фондом "Киараз" исполнили несколько желаний детей, чьи семьи находятся в сложной ситуации.
Леонов стал первым человеком, совершившим в марте 1965 года выход в открытый космос. В четверг ему исполняется 85 лет.
Космонавту Алексею Леонову, дважды Герою Советского Союза исполнилось 85 лет.
Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали на гагрском рынке и узнали о том, как там обстоят дела с торговлей, какую продукцию предпочитают туристы и есть ли спрос на обувь.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии прошло в пятницу 31 мая.
О том, как идет выдача полисов российской системы обязательного медицинского страхования жителям Абхазии, сколько человек уже получили помощь на территории России, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Перед началом тренировки в гостиницу, где расположилась сборная Абхазии по футболу, пришла делегация из республики во главе с министром иностранных дел Дауром Кове.