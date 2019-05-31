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Друг в подарок: Медведеву подарили щенка

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© RUPTLY.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая после совместно проведенных переговоров в Ашхабаде.

Щенок робко подошел к Медведеву и улегся у него в ногах.



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