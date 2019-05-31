Друг в подарок: Медведеву подарили щенка

Щенок робко подошел к Медведеву и улегся у него в ногах.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая после совместно проведенных переговоров в Ашхабаде.
Щенок робко подошел к Медведеву и улегся у него в ногах.
На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.
Революцию в деле выгула собак свершил житель Буэнос-Айреса Диего Поусо.
К Международному дню защиты детей Информационное агентство Sputnik Абхазия совместно с благотворительным фондом "Киараз" исполнили несколько желаний детей, чьи семьи находятся в сложной ситуации.
Леонов стал первым человеком, совершившим в марте 1965 года выход в открытый космос. В четверг ему исполняется 85 лет.
Межведомственная делегация из Абхазии отправится в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир" в воскресенье 2 июня.
Для удобства и безопасности инвесторов в Абхазии будет создана консультирующая рабочая группа.
Закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия" вступил в силу 1 января 2019 года.