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Пробудился: кадры извержения вулкана Этна в Италии

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© Видео Youtube/RT на русском

На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.

Из двух разломов на высоте 3150 метров над уровнем моря вытекает раскаленная лава. Вулканологи утверждают, что извержение не представляет опасности для местных жителей.



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