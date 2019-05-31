Пробудился: кадры извержения вулкана Этна в Италии

Из двух разломов на высоте 3150 метров над уровнем моря вытекает раскаленная лава. Вулканологи утверждают, что извержение не представляет опасности для местных жителей.
На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.
Из двух разломов на высоте 3150 метров над уровнем моря вытекает раскаленная лава. Вулканологи утверждают, что извержение не представляет опасности для местных жителей.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая после совместно проведенных переговоров в Ашхабаде.
Революцию в деле выгула собак свершил житель Буэнос-Айреса Диего Поусо.
К Международному дню защиты детей Информационное агентство Sputnik Абхазия совместно с благотворительным фондом "Киараз" исполнили несколько желаний детей, чьи семьи находятся в сложной ситуации.
Леонов стал первым человеком, совершившим в марте 1965 года выход в открытый космос. В четверг ему исполняется 85 лет.
Межведомственная делегация из Абхазии отправится в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир" в воскресенье 2 июня.
Для удобства и безопасности инвесторов в Абхазии будет создана консультирующая рабочая группа.
Закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия" вступил в силу 1 января 2019 года.