«Нетрудный возраст»: как Лера Адлейба выступила в новом амплуа на радио Sputnik

Они будут делиться своими успехами и секретами: как найти себя, правильно поставить цель и добиться лучшего результата. Передача будет выходить два раза в месяц, по субботам в 18:45.
Юная певица, победительница музыкального шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ Валерия Адлейба и ведущий радио Sputnik Абхазия Александр Цямрюк будут вести передачу "Нетрудный возраст".
Они будут делиться своими успехами и секретами: как найти себя, правильно поставить цель и добиться лучшего результата. Передача будет выходить два раза в месяц, по субботам в 18:45.
Беспилотник заснял удивительное явление, айсберг с образовавшейся в нем лагуной.
Саша мог всю жизнь провести в психоневрологическом интернате. Но чудом врачи из фонда "Дорога жизни" увидели подростка.
Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.
Несмотря на затянувшийся конфликт в Афганистане, молодое поколение продолжает учиться, так как верит, что именно образование приведет их страну к миру.
Церемония открытия чемпионата Европы ConIFA-2019 пройдет в субботу 1 июня в Степанакерте.
Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.
О том, какие яркие и красочные мероприятия прошли в Сухуме в Международный день защиты детей, насколько активно люди принимали участие в акции благотворительного фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель", читайте в материале Sputnik.