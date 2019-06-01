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"Нетрудный возраст": как Лера Адлейба выступила в новом амплуа на радио Sputnik

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Юная певица, победительница музыкального шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ Валерия Адлейба и ведущий радио Sputnik Абхазия Александр Цямрюк будут вести передачу "Нетрудный возраст".

Они будут делиться своими успехами и секретами: как найти себя, правильно поставить цель и добиться лучшего результата. Передача будет выходить два раза в месяц, по субботам в 18:45. 

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