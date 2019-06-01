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Тяга к знаниям: почему афганские школьники вынуждены учиться на улице

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© RUPTLY.

Несмотря на затянувшийся конфликт в Афганистане, молодое поколение продолжает учиться, так как верит, что именно образование приведет их страну к миру.

Большое количество сел в Афганистане разрушены в результате затянувшегося конфликта. В том числе разрушены и школы из-за чего дети вынуждены учиться под открытым небом.



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