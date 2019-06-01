20:58 01 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.38
  • EUR72.84
Поиск
Видео

Церемония открытия Чемпионата Европы ConIFA-2019: трансляция завершена

Получить короткую ссылку
54501

Новости

Все новости
Все новости

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Трансляция завершена по техническим причинам. Приносим свои извинения.

По теме

Sputnik Абхазия будет транслировать игры ЧЕ ConIFA-2019
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019
Безопасность и волонтеры: как будет организован чемпионат Европы ConIFA-2019


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из-под небес: выбор бывалых путешественников
Беспилотник заснял айсберг с образовавшейся в нем лагуной
Беспилотник заснял айсберг с образовавшейся в нем лагуной
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019

Соцсети

Sputnikabkhazia