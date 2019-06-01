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Беспилотник заснял айсберг с образовавшейся в нем лагуной

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© Видео Youtube/ RT на русском

Беспилотник заснял удивительное явление, айсберг с образовавшейся в нем лагуной.

Редкое природное явление - айберг с голубой лагуной - попало на кадры беспилотника.



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