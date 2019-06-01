Беспилотник заснял айсберг с образовавшейся в нем лагуной

Редкое природное явление - айберг с голубой лагуной - попало на кадры беспилотника.
Беспилотник заснял удивительное явление, айсберг с образовавшейся в нем лагуной.
Редкое природное явление - айберг с голубой лагуной - попало на кадры беспилотника.
Саша мог всю жизнь провести в психоневрологическом интернате. Но чудом врачи из фонда "Дорога жизни" увидели подростка.
Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.
Несмотря на затянувшийся конфликт в Афганистане, молодое поколение продолжает учиться, так как верит, что именно образование приведет их страну к миру.
На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.
Передача "Нетрудный возраст" будет выходить на радио Sputnik Абхазия по субботам в 18:45, два раза в месяц.
Вырученные средства от акции "Праздник детства. Добрый картофель" пойдут на лечение подопечных фонда "Ашана" Леона Кирия и Амира Халваш.
ЧП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем — Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.