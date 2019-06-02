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"Футбол для дружбы": кадры самой многонациональной тренировки в мире

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В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" в Мадриде в пятницу прошел самый многонациональный урок футбола в мире.

На тренировку по футболу в столице Испании съехались юные футболисты из разных стран мира.



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