Не взлетим, так поплаваем: как флайбордисты пытались установить рекорд Гиннесса

Экстремалы в Тверской области попытались установить рекорд Гинесса, поднявшись в воздух на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды.
Массовое флайборд-шоу прошло в Тверской области в России.
Экстремалы в Тверской области попытались установить рекорд Гинесса, поднявшись в воздух на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды.
2 июня родился основатель курортного города Гагра принц Ольденбургский. Знаменитый дворец на скале, ресторан "Гагрипш", парк - все это наследие принца.
В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" в Мадриде в пятницу прошел самый многонациональный урок футбола в мире.
Юная певица, победительница музыкального шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ Валерия Адлейба и ведущий радио Sputnik Абхазия Александр Цямрюк будут вести передачу "Нетрудный возраст".
Беспилотник заснял удивительное явление, айсберг с образовавшейся в нем лагуной.
2 июня родился основатель курортного города Гагра принц Ольденбургский. О том, как образовался великосветский курорт, какие здания возвел принц и какое наследие принца сегодня осталось, читайте в материале Sputnik.
Абхазию на ХХI Международном фестивале "Интермузей" в Москве представил литературно-мемориальный Дом-музей абхазского писателя Дмитрия Гулиа.
Художник и скульптор Архип Лабахуа начал работать над экспонатами своей выставки семнадцать лет назад.