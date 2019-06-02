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Не взлетим, так поплаваем: как флайбордисты пытались установить рекорд Гиннесса

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© RUPTLY.

Массовое флайборд-шоу прошло в Тверской области в России.

Экстремалы в Тверской области попытались установить рекорд Гинесса, поднявшись в воздух на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды.



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