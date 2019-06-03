Звезда "Игры престолов" передал привет редакции Sputnik

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Минимальная прибавка к зарплате бюджетников Абхазии составит до 12% По поручению президента Абхазии бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией от 2015 года. 1498

Диспансеризацию в Гудаутском районе прошли около пятисот жителей Всеобщая диспансеризация проходит во всех районах Абхазии с 5 апреля и завершится 9 июня в Гагрском районе. 51