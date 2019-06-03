Звезда "Игры престолов" передал привет редакции Sputnik

На встрече с фанатами в казахстанской столице актер Пилу Асбек не отказал в просьбе журналисту и передал привет агентству Sputnik.
Актер Пилу Асбек, известный по роли капитана "Железного флота" Эурона Грейджоя, передал привет информационному агентству Sputnik.
На встрече с фанатами в казахстанской столице актер Пилу Асбек не отказал в просьбе журналисту и передал привет агентству Sputnik.
Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.
Массовое флайборд-шоу прошло в Тверской области в России.
2 июня родился основатель курортного города Гагра принц Ольденбургский. Знаменитый дворец на скале, ресторан "Гагрипш", парк - все это наследие принца.
В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" в Мадриде в пятницу прошел самый многонациональный урок футбола в мире.
По поручению президента Абхазии бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией от 2015 года.
Всеобщая диспансеризация проходит во всех районах Абхазии с 5 апреля и завершится 9 июня в Гагрском районе.
Матч чемпионата Европы ConIFA-2019 между Абхазией и Сапми (Лапландия) проходил на стадионе имени Вигена Шириняна в городе Мартакерт.