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Звезда "Игры престолов" передал привет редакции Sputnik

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© Видео YouTube / Sputnik Казахстан

Актер Пилу Асбек, известный по роли капитана "Железного флота" Эурона Грейджоя, передал привет информационному агентству Sputnik.

На встрече с фанатами в казахстанской столице актер Пилу Асбек не отказал в просьбе журналисту и передал привет агентству Sputnik.



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