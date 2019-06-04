К лету готовы: учения пройдут на полигонах Центрального военного округа России

Новейшая военная техника приведена в боевую готовность!
Маневры на полигонах Центрального военного округа будут проходить и днем и ночью.
Подробнее в нашем видео.
В Вооруженных силах России стартовал летний период обучения.
Новейшая военная техника приведена в боевую готовность!
Маневры на полигонах Центрального военного округа будут проходить и днем и ночью.
Подробнее в нашем видео.
Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.
Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.
Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.
Актер Пилу Асбек, известный по роли капитана "Железного флота" Эурона Грейджоя, передал привет информационному агентству Sputnik.
Матч между сборными Абхазии и Нагорного Карабаха на ЧЕ ConIFA-2019 прошел в городе Мартуни.
Ранее Верховная рада Украины одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году.
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с рулевым управлением, машина ушла в кювет.