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К лету готовы: учения пройдут на полигонах Центрального военного округа России

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© Видео Пресс-служба ЦВО РФ

В Вооруженных силах России стартовал летний период обучения.

Новейшая военная техника приведена в боевую готовность! 

Маневры на полигонах Центрального военного округа будут проходить и днем и ночью.

Подробнее в нашем видео.

Теги:
Министерство обороны РФ


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