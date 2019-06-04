К лету готовы: учения пройдут на полигонах Центрального военного округа России

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Сборная Абхазии вышла в плей-офф ЧЕ ConIFA-2019 Матч между сборными Абхазии и Нагорного Карабаха на ЧЕ ConIFA-2019 прошел в городе Мартуни. 689

Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе и в Черном море Ранее Верховная рада Украины одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. 3