Захарова рассказала, как США пытаются воздействовать на людей через видеоигры

США не просто заинтересовались идеей воздействия через видеоигры, но разрабатывает несколько вполне конкретных сценариев.

"Первый сценарий, еще раз, рекомендован властями США: "Россия проводит военную операцию против стран Балтии и восточной Европы". Второй: "Иран на гране запуска ракеты с ядерной боеголовкой", все это направлено в сторону Израиля. Третий сценарий: "Китай готовит нападение на Тайвань и массовую резню в Гонконге". И конечно, еще один сценарий "КНДР разрабатывает схему кибератаки против бирж в Токио, Нью-Йорке и Лондоне".