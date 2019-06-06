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Захарова рассказала, как США пытаются воздействовать на людей через видеоигры

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© RUPTLY.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Вашингтон рекомендует разработчикам цифровой продукции создавать сценарии компьютерных игр "о борьбе с диктаторскими режимами".

США не просто заинтересовались идеей воздействия через видеоигры, но разрабатывает несколько вполне конкретных сценариев.

"Первый сценарий, еще раз, рекомендован властями США: "Россия проводит военную операцию против стран Балтии и восточной Европы". Второй: "Иран на гране запуска ракеты с ядерной боеголовкой", все это направлено в сторону Израиля. Третий сценарий: "Китай готовит нападение на Тайвань и массовую резню в Гонконге". И конечно, еще один сценарий "КНДР разрабатывает схему кибератаки против бирж в Токио, Нью-Йорке и Лондоне".



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