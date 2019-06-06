Особое меню: игрок сборной Абхазии поделился рецептом лечения травмы

Футболист сборной Абхазии Роман Зикрач получил травму во время тренировки на Чемпионате Европы ConIFA-2019 в Степанакерте.

Футболист отметил, что уже идет на поправку, а помогает ему в этом специальное меню.

"Специально договорились с поварами, чтобы мне сделали отдельное питание. Почти каждый кушаю холодец и хаш утром, в обед и вечером и они дают о себе знать – нога начинает вести себя по-другому, поправляюсь, поэтому продолжаю в том же духе, потому что хочу быстрее выздороветь и попасть обратно в строй", - рассказал Зикрач.

Защитник сборной Абхазии по футболу Роман Зикрач получил травму во время тренировки в Степанакерте в преддверии первой игры национальной сборной на чемпионате Европы ConIFA-2019.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.