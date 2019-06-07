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Сверкая хромом: музей винтажных авто под Можайском

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© RUPTLY.

Страсть двух россиян к собирательству винтажных авто привела к открытию уникального музея, где доживают свой век раритетные кадиллаки и линкольны.

Музей старинных автомобилей Екатерины и Андрея Кирилловых расположен в поле под Можайском. Сегодня в музее около 200 экспонатов.



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