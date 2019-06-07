Сверкая хромом: музей винтажных авто под Можайском

Музей старинных автомобилей Екатерины и Андрея Кирилловых расположен в поле под Можайском. Сегодня в музее около 200 экспонатов.
Страсть двух россиян к собирательству винтажных авто привела к открытию уникального музея, где доживают свой век раритетные кадиллаки и линкольны.
Музей старинных автомобилей Екатерины и Андрея Кирилловых расположен в поле под Можайском. Сегодня в музее около 200 экспонатов.
Запад потерял интерес к Сирии после того, как ему не удалось добиться ухода Башара Асада с поста президента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу 7 июня.
Футболист сборной Абхазии Роман Зикрач получил травму во время тренировки на Чемпионате Европы ConIFA-2019 в Степанакерте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Вашингтон рекомендует разработчикам цифровой продукции создавать сценарии компьютерных игр "о борьбе с диктаторскими режимами".
Традиция запускать небесные фонарики называется Йи Пенг, она пришла из Бирмы и закрепилась по всей Азии.
Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами подпишут в пятницу 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума.
Необычайное трио – орган Луки Гаделия, саксофон Сергея Говорова и чарующее колоратурное сопрано Кристины Эшба – завершило цикл концертов "Шедевры эпох" в малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского 6 июня.
6 июня состоялась премьера спектакля "Визит старой дамы" в постановке режиссера Антона Киселюса. О том, как прошла премьера и как абхазский зритель принял спектакль, читайте в материале Sputnik.