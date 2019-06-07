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Захарова: Запад потерял интерес к Сирии после неудачного свержения Асада

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© Russia Today .

Запад потерял интерес к Сирии после того, как ему не удалось добиться ухода Башара Асада с поста президента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу 7 июня.

Сценарий, который был подготовлен для Сирии, так и не был реализован, уверена официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.



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