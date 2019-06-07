Это для меня: кошка на Даунинг-стрит прогулялась по красной дорожке Трампа

Ларри, который привычным шагом вышел из офиса на Даунинг стрит, спустя пару секунд понял, что под его лапами что-то не то. Он остановился, понюхал ковровое покрытие и пошел дальше в сторону того, что почему-то вызвало его недовольство.

Затем кот запрыгнул на подоконник и уснул. За это время даже сменились охранники у офиса.

Оценил красную дорожку Ларри еще до прибытия президента США Дональда Трампа с супругой на встречу с Терезой Мэй.

Четырехлапый хозяин офиса, по информации телеканала NBC, успел еще и "подставить лапу" Трампу – он решил укрыться под лимузином американского лидера от дождя. Когда 45-й президент собрался уезжать, Ларри не захотел вылазить из-под бронированного "Зверя".

Главный мышелов Великобритании появился на Даунинг стрит в 2011 году – семья тогдашнего премьера страны Дэвида Кэмерона взяла из приюта беспородного четырехмесячного котенка. Ларри стал первым котом в офисе с 1977 года – тогда "ушел на пенсию" кот Хамфри.