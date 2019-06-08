Курс "немолодого" бойца: корреспондент Sputnik в "шоке" от армии Абхазии

Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава на один день отправился в армию Абхазии и попытался познать изнутри, что такое армейская жизнь.

Программа в учебном центре насыщенная. Упор делают на физическую подготовку новобранцев. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава попробовал наравне с молодыми пройти курс молодого бойца.

Легче всего далась разминка, но упражнения после нее нельзя было назвать простыми. Физподготовку проводил чемпион мира по смешанным единоборствам Энри Агрба. В программу подготовки входили подтягивание, отжимание, подтягивание на брусьях, уроки по боевому искусству. От таких нагрузок закружилась голова, и сильно захотелось пить.