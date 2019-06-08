18:11 08 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.04
  • EUR73.26
Поиск
LIVE:
Видео

Курс "немолодого" бойца: корреспондент Sputnik в "шоке" от армии Абхазии

Получить короткую ссылку
111 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Акоп Кущян, Бадри Есиава

Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава на один день отправился в армию Абхазии и попытался познать изнутри, что такое армейская жизнь.

Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава на один день отправился в армию Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Теперь я в армии: корреспондент Sputnik испытал на себе курс молодого бойца
Программа в учебном центре насыщенная. Упор делают на физическую подготовку новобранцев. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава попробовал наравне с молодыми пройти курс молодого бойца.

Легче всего далась разминка, но упражнения после нее нельзя было назвать простыми. Физподготовку проводил чемпион мира по смешанным единоборствам Энри Агрба. В программу подготовки входили подтягивание, отжимание, подтягивание на брусьях, уроки по боевому искусству. От таких нагрузок закружилась голова, и сильно захотелось пить.

По теме

Долг Родине: начался весенний призыв в Абхазскую армию
Тарба рассказал, с какими физическими патологиями призывники попадают в Абхазскую армию
Теги:
Министерство обороны Абхазии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Море тайн: затонувшая вселенная под водами Мирового океана
Армейские будни: Sputnik провел один день в Вооруженных силах Абхазии
Как легче перенести жару
Как пережить жару без вреда для здоровья

Соцсети

Sputnikabkhazia