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Крути паруса: абхазские яхтсмены показали, как проходят их тренировки

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© Sputnik / Акоп Кущян, Асмат Цвижба

Тренер Владимир Калинин ежедневно обучает подростков парусному спорту в яхт-клубе "Амра".

С 9 утра у причала яхт-клуба "Амра" собирается молодежь. Здесь проходят занятия по парусному спорту.

Самым маленьким яхтсменам восемь лет, но уже после второго-третьего занятия они могут выходить в море самостоятельно. Их первый "транспорт" – однопарусная лодка "Пионер".

Тренировки в яхт-клубе Амра
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тренер дает указания с берега.

"Крутите руль на себя! Осторожно, следите за головой! Быстрее пересаживайтесь", - слышится с причала.

В море за младшими следят уже опытные яхтсмены. Ребятам по 15-16 лет, но в спорте они с детства. Лодкой они манипулируют ловко, могут "перекрутить" ее, увеличить скорость и повести в любом направлении. Через час после начала занятия они уже в нескольких километрах от берега.

Ребята признаются, что не представляют свою жизнь без спорта. В море они проводят по 3-4 часа в день, но есть и проблемы – все лодки старые и нуждаются в ремонте. Денег на приобретение новых у клуба не хватает, и ученики вместе с тренером пытаются ремонтировать их самостоятельно.

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Теги:
яхтсмены


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