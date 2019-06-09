Вкусное производство: как "рождается" мороженое

Весь процесс создания мороженого до готовности к отгрузке в магазины занимает до трех суток.

На "Фабрике мороженного" все автоматизировано настолько, что участие людей минимально.

Первая стадия - это подготовка смеси, которая в результате различных манипуляций станет мороженым. Для производства кпем-брюле в течении нескольких часов варятся сахар и сгущенка. Почти все процессы производятся в автоматическом режиме в закрытых емкостях.

Мороженное - это сложный продукт. Молочные продукты - основа, а вкусовые придают изюминку. Готовая смесь проходит через фризер: насыщается воздухом и замораживается, а после приобретает форму. Мягкое мороженное дозакаливается в камере шоковой заморозки до минус 18 градусов.

После того, как формованную заготовку для пломбира опускают в шоколадную глазурь, она застывает всего за 25 секунд. Готовое лакомство фасуют, складывают в коробки и отправляют в торговые сети.