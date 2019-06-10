Уйдет под воду: древнейший город планеты собираются затопить

Хасанкейф — один из древнейших городов планеты. В нем сохранились следы римлян и памятники средневековой исламской архитектуры.

Совсем скоро древний город Хасанкейф, расположенный в Турции на реке Тигр, будет затоплен из-за строительства ГЭС "Илису". На его месте появится водохранилище.