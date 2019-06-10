15:28 10 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.79
  • EUR73.21
Поиск
Видео

Уйдет под воду: древнейший город планеты собираются затопить

Получить короткую ссылку
80 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Хасанкейф — один из древнейших городов планеты. В нем сохранились следы римлян и памятники средневековой исламской архитектуры.

Совсем скоро древний город Хасанкейф, расположенный в Турции на реке Тигр, будет затоплен из-за строительства ГЭС "Илису". На его месте появится водохранилище.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Шика блеска дай: открытие кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Уйдет под воду: древнейший город планеты собираются затопить
Жить припеваючи: города с самыми высокими зарплатами

Соцсети

Sputnikabkhazia