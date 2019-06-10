Уйдет под воду: древнейший город планеты собираются затопить

Совсем скоро древний город Хасанкейф, расположенный в Турции на реке Тигр, будет затоплен из-за строительства ГЭС "Илису". На его месте появится водохранилище.
Хасанкейф — один из древнейших городов планеты. В нем сохранились следы римлян и памятники средневековой исламской архитектуры.
Совсем скоро древний город Хасанкейф, расположенный в Турции на реке Тигр, будет затоплен из-за строительства ГЭС "Илису". На его месте появится водохранилище.
Весь процесс создания мороженого до готовности к отгрузке в магазины занимает до трех суток.
Сборная Южной Осетии померится силами с командой Западной Армении в финале чемпионата Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.
Тренер Владимир Калинин ежедневно обучает подростков парусному спорту в яхт-клубе "Амра".
25-летний Янь Цзянь работает охранником одного из торговых центров в провинции Шаньси в Китае.
Пресс-конференция, посвященная акции "Убийству – НЕТ! Стерилизации – ДА!", прошла в пресс-центре Sputnik 10 июня.
На российско-абхазской границе предотвратили незаконный перевоз партии рыбной и мясной продукции.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не собирается покидать пост главы государства, несмотря на оказываемое на него давление.