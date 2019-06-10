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Необычное пополнение: чета корги усыновила двух волчат

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© RUPTLY.

Детеныши редкого красного волка Кай и Герда родились в январе в сафари-парке в Геленджике.

В России собаки породы корги усыновили двух детенышей редкого красного волка. Как поживает веселая семья, смотри в нашем трогательном видео.



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