Необычное пополнение: чета корги усыновила двух волчат

Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.

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