20:12 10 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.79
  • EUR73.21
Поиск
Видео

Возрождающаяся Пальмира: как древний город возвращается к жизни

Получить короткую ссылку
12 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© RUPTLY.

Жители Пальмиры возвращающиеся в свои дома.

 Древний город два года переходил из рук в руки. Теперь он освобожден совместными усилиями сирийской армии и российской авиации.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Кинотавр" 2019: звезды на открытии фестиваля
Возрождающаяся Пальмира: как древний город возвращается к жизни
Жить припеваючи: города с самыми высокими зарплатами

Соцсети

Sputnikabkhazia