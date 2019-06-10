Возрождающаяся Пальмира: как древний город возвращается к жизни

Древний город два года переходил из рук в руки. Теперь он освобожден совместными усилиями сирийской армии и российской авиации.
Жители Пальмиры возвращающиеся в свои дома.
Древний город два года переходил из рук в руки. Теперь он освобожден совместными усилиями сирийской армии и российской авиации.
Детеныши редкого красного волка Кай и Герда родились в январе в сафари-парке в Геленджике.
Хасанкейф — один из древнейших городов планеты. В нем сохранились следы римлян и памятники средневековой исламской архитектуры.
Весь процесс создания мороженого до готовности к отгрузке в магазины занимает до трех суток.
Сборная Южной Осетии померится силами с командой Западной Армении в финале чемпионата Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым в понедельник 10 июня.
Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.
О том, как прошло последнее слушание по делу экс-премьера Леонида Лакербая "О защите чести, достоинства и деловой репутации", какое решение вынес суд, читайте в материале Sputnik.