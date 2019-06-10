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Время итогов: результаты диспансеризации в Абхазии обсудили в Гагре

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© Sputnik / Акоп Кущян, Бадри Есиава

Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии проходила во всех городах и районах республики с 5 апреля по 9 июня 2019 года. Всего за это время в республике обследовались более 13 тысяч человек. Порядка 400 из них направили в клиники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России для получения высокотехнологичной медицинской помощи.

Минздрав Абхазии информирует, что граждане Абхазии, которые не успели пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года.

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