Кубок для поцелуев: как в Абхазии встретили "бронзовых" футболистов ЧЕ ConIFA

Национальная сборная Абхазии завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA, который проходил в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня.

Национальная сборная Абхазии прибыла в республику утром во вторник 11 июня.

Бронзовых призеров чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA встретили на границе по реке Псоу президент Федерации футбола республики Джума Кварацхелия и корреспонденты Информагентства Sputnik Абхазия.

Защитник сборной Астамур Цишба отметил, что в Нагорном Карабахе об Абхазии знают многие. Степанакерт, столица страны, принимавшей чемпионат, красивая и чистая, сказал футболист.

В промежутках между тренировками и матчами абхазским спортсменам удалось посетить знаковые места в рамках экскурсионной программы и организовать пикник в городе Шуши.

Гостеприимным назвал народ Нагорного Карабаха форвард Данило Ардзинба. Что касается игр, по его словам, самой сложной для абхазской сборной стала встреча с Западной Арменией.

Главный тренер национальной сборной Абхазии Беслан Аджинджал подчеркнул, что своими игроками он доволен, но им немного не повезло.

Он добавил, что причиной неудачи в серии пенальти было излишнее волнение игроков. Главный тренер допускает, что мог не учесть все нюансы во время подготовки команды.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.